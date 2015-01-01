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कोरोना का कहर:13 पॉजिटिव और मिले, 1868 हुई संक्रमितों की संख्या

दौसा2 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को कोरोना के 13 मरीज और मिले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1868 हो गई। जिले में दौसा ब्लॉक में 9, महवा में 3 व लालसोट में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1868 हो गई। इनमें 1705 मरीज रिकवर हो चुके हैं। जिले में अब 148 एक्टिव केस हैं। इनमें जयपुर एवं अन्य जिले में 9, जिला चिकित्सालय में 2 व सीएचसी में 3 मरीज भर्ती हैं। 134 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। जिले में गुरुवार को 157 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। दौसा ब्लॉक में 80, जिला अस्पताल में 48, बांदीकुई में 12 व महवा में 14 व लालसोट में 3 सैंपल लिए गए। जिले में अब तक 38855 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 38626 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब 229 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है।

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