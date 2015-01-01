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जागरूकता की शपथ दिलाई:मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई

दौसा24 मिनट पहले
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मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम के तहत श्रमिक चौपाल पर मजदूरों को जागरूकता की शपथ दिलाई।जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया के निर्देशों की पालना में मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता अभियान के तहत श्रम कल्याण विभाग द्वारा रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने श्रमिक चौपाल पर जागरूकता कार्यक्रम श्रम कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र मीणा, श्रम निरीक्षक ताहिर हुसैन, स्वीप समन्वयक महेश आचार्य एवं श्रम विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने की कार्यक्रम आयोजित कर निर्माण श्रमिकों को जागरूकता की शपथ दिलाई गई।

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