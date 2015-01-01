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मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम:अपने घर-पड़ोस से ही 18 वर्ष के बच्चों की खोज शुरू करेंगे अधिकारी कर्मचारी

दौसा2 घंटे पहले
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भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 20 नवंबर से संचालित होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत विशेष पहल करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने घर एवं पड़ौस के 18 वर्षीय युवाओं की खोज कर पुनरीक्षण अवधि में उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जुड़वाना होगा। यह विशेष कवायद दौसा जिले में ही संचालित की गई है। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी एलके बालोत ने बताया कि राजकीय विभागों की योजनाओं से जुड़े हुए लोगों को भी नाम जुड़वाने के लिए विभागों के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही विभागों में गठित वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। स्वीप कार्यक्रम के समन्वयक महेश आचार्य ने बताया कि भीड़-भाड़ से बचाव एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन का कार्य भी निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से संचालित है। जिसके द्वारा मतदाता घर बैठे ही नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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