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ऑनलाइन बैठक:राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक

दौसा2 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए ऑनल लाइन अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला एवं सैशन न्यायाधीशएवं अनंत भंडारी की अध्यक्षता में जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में कार्य योजना निर्धारित की करने व प्री-कांउसलिंग कराने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करने, राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर पक्षकारों के मध्य प्री-कांउसलिंग कराने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विशिष्ट न्यायाधीश एससी, एसटी नुसरत बानो को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन, ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत प्री-लिटिगेशन के लिए धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली-पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों व लंबित प्रकरणों के संदर्भ में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए चेक अनादरण, धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक, भरणपोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद (तलाक को छोडकर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, अन्य सिविल मामले तथा ऑफ लाइन के लिए प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

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