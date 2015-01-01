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बाल विवाह रोकथाम:बाल विवाह रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष का संचालन

दौसा2 घंटे पहले
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जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्थाई बाल विवाह नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक युगल किशोर मीणा ने बताया कि रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित वन स्टॉप सेन्टर सखी केन्द्र में नियंत्रण कक्ष का संचालन किया किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से व्यथित बालक, बालिका एवं समुदाय का कोई भी जागरूक व्यक्ति अपने क्षेत्र में होने वाली बाल विवाह की सूचना निसंकोच व बिना किसी डर के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01427-220336 पर किसी भी समय दे सकता है। नियंत्रण कक्ष में सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाएगी। व्यथित बालिका को वन स्टॉप सेन्टर-सखी केन्द्र के माध्यम से परामर्श, पुनर्वास, चिकित्सा एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी।

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