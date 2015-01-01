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हादसे को न्योता:रोक के बावजूद ओवरलोड वाहनों का संचालन जारी

दौसा ग्रामीण2 घंटे पहले
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  • पुलिस चौकियों के सामने बेखौफ होकर निकलते हैं

भले ही राज्य सरकार की ओर से कोविड 19 के तहत जारी की गई गाइडलाइन की शक्ति से पालना कराए जाने के निर्देश जारी कर वाहनों का संचालन नियमों के तहत ही पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को कराने के सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। निर्देशों के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग 21 शहीद दौसा लालसोट सड़क मार्ग दौसा-सिकंदरा, दौसा- बहरावंडा सड़क मार्ग ओवरलोड वाहनों का संचालन जोरों पर है। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की न तो सख्ती से पालना करवाई जा रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस थानों व चौकियों में आयोजित होने वाली सीएलजी की बैठकों में थानाधिकारी व चौकी अधिकारियों द्वारा सीएलजी सदस्यों से राई जानकर उनसे प्रस्ताव लिखवाए जाते हैं, लेकिन बैठकों के बाद न तो थाना अधिकारी द्वारा लिए गए प्रस्तावों की कड़ी पालना करवाई जाती है और न ही चौकी प्रभारियों द्वारा। पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते 8 सवारी पास जीपों में 40 से 50 सवारियां ऊपर नीचे ठसाठस भरकर राजमार्ग पर रोजाना दौड़ाई जा रही हैं।

इनका कहना है रानोली चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह यादव का कहना है कि दौसा बहरावंडा सड़क मार्ग पर चलने वाली जीप व बस संचालकों को राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने के सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं। समय-समय पर अभियान चलाकर और ओवरलोड वाहनों की जांच कर चालान व जब्ती की कार्रवाई की जाती है। फिर भी यदि ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है तो जांच कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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