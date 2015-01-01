पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बंद रहेंगी मीट की दुकानें:नप के आदेश : 14 व 15 काे बंद रहेंगी मीट की दुकानें

दौसा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली के त्याेहार के मद्देनजर 14 व 15 नवंबर काे शहर में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कमिश्नर सुरेंद्र मीणा द्वारा जारी आदेशाें के अनुसार दाैसा नगर परिषद एरिया में चाैतरफा मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इसके बावजूद किसी ने दुकान खाेलने की काेशिश की ताे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।न्यून परीक्षा परिणाम पर 54 वरिष्ठ अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस (दौसा): माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 में न्यून परीक्षा परिणाम पर जिले में कार्यरत 54 वरिष्ठ अध्यापकों को नोटिस जारी किए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें