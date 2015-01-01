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मिठाइयों के पैकेट वितरित किए:गाड़िया लोहारों को वितरित किए मिठाइयों के पैकेट

दौसा2 घंटे पहले
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अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने अनूठी पहल शुरू कर गरीबों व अमीरों के बीच चली आ रही दूरियों को दूर करते हुए दीवाली की खुशियां को आपस में साजा किया। अंतरराष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारी छह गांव में घूम कर घुमंतू गाडिय़ां लोहारों के साथ दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों के पैकेट व नकद राशि देकर उन्हें परिवार की खुशियों में साझा किया। अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश पाराशर ने कहा कि त्योहार पर खुशियों को आपसी में मिल बैठकर साझा करने से त्योहार की खुशियां कम नही होती बल्कि बढ़ती है। अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की जिला अध्यक्ष निशा नागर ने कहा कि सभी समाज के लोगों को चाहिए कि वह गरीब व निर्धन लोगों के बीच त्योहार की खुशियां बांट कर आगे बढ़े तो गम कम होगा तथा खुशियां बढे़गी। उन्होंने कहा कि गरीब की सेवा ही सर्वोपरि सेवा होती है समाज के लोगों को गरीब की सेवा कर आगे बढ़ना चाहिए।

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