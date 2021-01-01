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मंदिर का पाटोत्सव:गिरिराज धरण मंदिर का पाटोत्सव 6 को, तैयारियां जोरों पर

दौसा2 घंटे पहले
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गिरिराज धरण मंदिर का 15वां पाटोत्सव 6 फरवरी को मनाया जाएगा। गिरिराज धरण सेवा संस्थान ट्रस्ट के सचिव द्वारका प्रसाद टटार ने बताया कि पाटोत्सव के अवसर पर अखंड रामायण पाठ चित्रकूट के पंडितों द्वारा किया जाएगा। सुबह 11:15 बजे पठन शुरू होगा। ट्रस्ट अध्यक्ष जुगल सिंह बारेठ ने बताया कि इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर से रामायण शोभायात्रा सुबह 9:15 बजे निकाली जाएगी। ठाकुरजी का अभिषेक किया जाएगा। ठाकुरजी को नई पोशाक धारण कराकर भव्य श्रृंगार किया जाएगा। कार्यक्रम के संचालन के लिए अशोक चोकड़ायत, हीरालाल गुप्ता, गोपाल गुप्ता, सतीश शाहरा, राकेश दुसाद, हरिमोहन शाहरा आदि को जिम्मेदारी सौंपी गई है।सीनियर वुशू प्रतियोगिता का चयन ट्रायल 6 कोदौसा | 14वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशू प्रतियोगिता का चयन ट्रायल 6 फरवरी को सुबह 9:00 बजे राजेश पायलट स्टेडियम में होगा। जिला वुशू संघ के अध्यक्ष सुनील बडेरा व महासचिव जगदीश सिंह राजपूत ने बताया कि खिलाड़ियों का वजन 6 फरवरी को सुबह 8:00 बजे स्टेडियम में लिया जाएगा।

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