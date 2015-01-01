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कार्यक्रम:बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत लोगों को किया जागरूक

दौसा ग्रामीण4 घंटे पहले
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बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम को मनाते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी नीरू कुंद्रा व विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा कसाणा ने ग्राम सभा में शामिल होकर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप नहीं एक अपराध भी है सभी लोगों को बाल विवाह रोक में सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने लोगो को बाल विवाह रोकथाम के कानूनी प्रक्रिया से अवगत करवाते हुए ग्राम सभा मे बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करवाने हेतु संकल्प पारित किया गया व सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह न होने देने सम्बन्धी शपथ भी दिलवाई। ग्राम पंचायत भांडारेज मुख्यालय पर सरपंच राम प्रसाद बेरवा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। वहीं ग्राम पंचायत कालाखो मुख्यालय पर सरपंच शंभू दयाल बैेरवा की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी रिचा शर्मा ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सर्वसम्मति से बाल शिक्षण कमेटी का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्राम पंचायत कालीपहाड़ी मुख्यालय पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच कंचन देवी मीणा की अध्यक्षता में हुआ ग्राम विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद खटीक ने ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला पर्यवेक्षक एएनएम सहित अध्यापक अध्यापिकाओं को बाल विवाह रोकथाम के बारे में जानकारी देकर ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण कमेटी का गठन के बारे में जानकारी दी।

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