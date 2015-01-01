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मीठा आरो युक्त पानी मिलेगा:सराय ग्राम पंचायत के लोगों को मिलेगा पीने का मीठा पानी

दौसा2 घंटे पहले
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वर्षों से कड़वे फ्लोराइड युक्त पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे ग्राम पंचायत सराय के लोगों को दीपावली के त्योहार पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश के प्रयासों से पीने के लिए मीठा आरो युक्त पानी मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 50 वर्षों बाद भी कस्बे में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा था जिसके चलते लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री के प्रयासों से कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर 14 लाख रुपए की लागत से सोलर ऊर्जा आरो प्लांट लगाया गया है जिससे लोगों को निशुल्क पीने के लिए मीठा पानी मिल सकेगा। विभाग की ओर से कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर स्ट्रक्चर खड़ा कर आरो प्लांट लगा दिया गया है। जिससे पानी सप्लाई शुरू होगी।

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