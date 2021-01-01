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वाहन चोर गिरफ्तार:पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर, 36 बाइकें चोरी करना कबूला

दौसा4 घंटे पहले
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सिकंदरा पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हासिल करते हुए सिकंदरा चौराहे से एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो बाइक सहित दो मास्टर की बरामद की है। आरोपी ने जयपुर व दौसा से 36 बाइकें चोरी करना कबूला है।थाना प्रभारी राजपालसिंह ने बताया कि गठित टीम में शामिल एएसआई मानसिंह, कांस्टेबल कमलसिंह, सुरज्ञानसिंह, कमलसिंह, ईश्वर व पन्नालाल ने सिकंदरा चौराहे से वाहन चोरी के इरादे से संदिग्धावस्था में घूम रहे आरोपी लोकेश मीना निवासी मीना बड़ौदा जिला सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक हीरो होंडा स्पलेंडर प्लस व एक हीरो एचएफ डीलक्स बाइक सहित बाइक चोरी में उपयोग होने वाली दो मास्टर चाबी बरामद की है। उन्होंने बताया कि आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है।

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