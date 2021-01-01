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पोलियो की खुराक पिलाई:बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई

दौसा5 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम के तहत रविवार को नांगल राजावतान उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी बृजेंद्र कुमार मीणा ने पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांडारेज मुख्यालय पर 3 वर्षीय बालक को चिकित्सकों की टीम ने दवा की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायत काला में सरपंच शंभू दयाल बैरवा, भांडारेज मुख्यालय पर सरपंच राम प्रसाद बैरवा, नांगल राजावतान मुख्यालय पर सरपंच ओमप्रकाश मीणा, कानोता मुख्यालय पर सरपंच विनोद कुमार बैरवा, भाकरी मुख्यालय पर सरपंच जितेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत बनियाना मुख्यालय पर सरपंच बनवारी लाल सैनी, ग्राम पंचायत बड़ागांव मुख्यालय पर सरपंच रोहिताश नावरिया, ग्राम पंचायत गोठड़ा मुख्यालय पर सरपंच रमेश चंद्र गुप्ता ने बालकों को दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया

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