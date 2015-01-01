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कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान:डाक अधीक्षक ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान

दौसा25 मिनट पहले
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लालसोट उपखंड मुख्यालय पर उप डाकघर में सरकार द्वारा डाक विभाग के मार्फत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं तथा कार्मिकों का मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डाक अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मोहन सिंह मीणा ने कार्मिकों का आह्वान करते हुए कहा कोरोना काल के दौरान जिस तरह डाक कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों की सेवा की उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण डाक पाल बलराम शर्मा, रामप्रसाद मीणा श्याम सुंदर शर्मा, विकास जैन, दिनेश सैनी, लक्ष्मण सिंह, जितेंद्र अलोरिया, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र स्वामी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक कुमार बुराडिया मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा दौसा, कालूराम चौधरी निरीक्षक डाकघर जन शिकायत, मुकेश कुमार सैनी उपखंड अधिकारी लालसोट, शंभू लाल मीणा डाकपाल एसओ, सुधीर कुमार शर्मा सहित अन्य लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंडावरी, लालसोट, डीडवाना, रामगढ़ पचवारा, नांगल राजावतान, पापड़दा, लवाण उप डाकघर के कार्मिक मौजूद रहे।

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