पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जनसंपर्क:किसान रैली के लिए जनसंपर्क किया

दौसा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

किसान रैली को लेकर बुधवार को कांग्रेस के नेताओं ने आधा दर्जन से अधिक गांव में 5 फरवरी को दौसा में रैली में भाग लेने के लिए जनसंपर्क किया। पंचायत समिति सदस्य सुल्तान बैरवा ने बताया कि ग्राम बहरावंडा, टोरड़ा, गंडरावा, गांगदवाड़ी, झरना व झील सहित कई गांव में नुक्कड़ चौपाल कर ग्रामीणों को राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में 5 फरवरी को आयोजित किसान रैली में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लटूर मल सैनी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल सैनी, हिम्मत सिंह गुर्जर टोरडा, सुख चंद बेरवा, गब्द्दू राम सैनी, मुरारी लाल मीणा, बाबूलाल मीणा व गिर्राज प्रसाद सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।लालसोट|उपखंड के रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर 4 फरवरी को प्रातः 10:15 बजे बालाजी मैरिज गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलो के विरोध में तथा किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रामगढ़ पचवारा राहुवास तथा लालसोट तहसील क्षेत्र के गांवो में जनप्रतिनिधियों व किसान नेताओं ने तूफानी दौरा कर चलो रामगढ़ पचवारा किसान महापंचायत में का नारा देकर किसानों से जनसंपर्क किया तथा महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया । इस अवसर पर सरपंच संघ के अध्यक्ष हेमराज मीणा ने खेमावास ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित विभिन्न गांव का दौरा कर किसानों से महापंचायत में भाग लेने का आह्वान किया।ट्रैक्टर रैली निकाल कर दिया जाएगा ज्ञापनलालसोट|रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा संघ की गठित कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें किसान महापंचायत की सभा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश व रणनीति तय की गई। इस अवसर पर बैठक के दौरान किसान महापंचायत के मंच को पूर्णतया गैर राजनीतिक रखे जाने का फैसला लिया गया। जिसमें किसी भी राजनेता को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser