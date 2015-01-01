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बस्ती का नाम बदला:दाैसा में राउप्रावि हरिजन बस्ती काे राबाउप्रावि रामकुंड नया नाम मिला

दौसा2 घंटे पहले
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प्रदेश में 76 स्कूलाें के नाम बदले गए हैं, जिसमें एक स्कूल दाैसा की भी शामिल है। जिला मुख्यालय स्थित राबाउप्रावि हरिजन बस्ती काे अब राबाउप्रावि रामकुंड वार्ड नंबर 11 नया नाम दिया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर निदेशक की और से 4 नवंबर काे आदेश जारी किए गए। इसमें सिर्फ उन्हीं स्कूलाें के नाम बदले हैं, जिनके साथ हरिजन बस्ती जुड़ा था। इसमें सबसे ज्यादा भरतपुर, अलवर, सीकर जिले 9-9 स्कूलाें के नाम बदले गए हैं। इसी कड़ी में कराैली व बीकानेर में 7-7, झुंझुनूं व डूंगरपुर में 6-6, सवाई माधाेपुर में 4, बाड़मेर में 3, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, श्रीगंगानगर में 2-2 और दाैसा, बूंदी, झालावाड़, जालाैर, टाेंक, भीलवाड़ा में 1-1 स्कूलाें के नाम बदले हैं। इसमें शतप्रतिशत उन्हीं स्कूलाें के नाम बदले हैं, जिनकी लाेकेशन की पहचान के लिए हरिजन बस्ती लिखा है।

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