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आरोपी की गिरफ्तारी की मांग:बिजलीकर्मियों पर हमला करने के आरोपी गिरफ्तार नहीं होने से रोष

दौसा2 घंटे पहले
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राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन एटक के बैनर तले बिजलीकर्मियों ने बुधवार को जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मियों ने एसई को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्व वसूली करने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूनियन के जिला महासचिव रजनीश कुमार शर्मा ने बताया कि बिजली कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी के वातावरण में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निर्बाध है। बिलिंग व राजस्व वसूली सम्बन्धी कार्य भी उचित रूप से संपादित हो रहा है। इसके बावजूद भी विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कर्मचारियों से मारपीट की घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी को राजस्व वसूली करने गए विद्युत कर्मचारी टेकचंद मीणा, लालाराम मीणा, महाराज सिंह व रामकेश मीणा के साथ मारपीट की गई। इस सम्बन्ध में कोलवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे बिजली कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

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