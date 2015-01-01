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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:महवा में पनीर फैक्ट्री सहित मिठाई विक्रेताओं पर छापे, बाजार में हड़कंप

दौसा17 मिनट पहले
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  • महवा में प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई, मिठाई व मावे के सेंपल लिए

महवा स्थानीय प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने पनीर फैक्ट्री सहित मिठाई विक्रेताओं के यहां संयुक्त कार्रवाई करते हुए अनेक मिष्ठान की दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान महवा तहसीलदार अभिषेक यादव के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक महेंद्र चतुर्वेदी व खाद्य विभाग की टीम महवा शहर के दौरे पर रही। जहा प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने जिले की सीमा पर स्थित दूध पनीर फैक्ट्री दाउजी मील, मोटूका रोड स्थित शिव पनीर उद्योग, रामगढ़ रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार सहित अनेक मिठाइयों के सैंपल लेकर छापामार कार्रवाई की। जहां अनेक अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान टीम ने दूध, घी, पनीर, बर्फी, कलाकंद का सैंपल लिया। जिन्हें टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेजा हैं। इधर खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद समूचे महवा कस्बे में हड़कंप मच गया और कई मिष्ठान विक्रेता दुकान बंद करके फरार हो गए। उधर तहसीलदार अभिषेक यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से महवा में मिलावटी मिठाइयों की शिकायत मिल रही थी। आगामी दीवाली सहित त्योहारों को देखते हुए मिलावटी मिठाइयों नकली दूध, घी की संभावना के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की गई है। उपखंड क्षेत्र में सिंथेटिक पनीर, सिंथेटिक मावे से मिठाइयां बनाई जा रही हैं साथ ही अलवर जिले से बड़ी तादाद में मिलावटी कलाकंद सस्ती दरों पर भी यहां पहुंच रहा है। विजय लक्ष्मी, एलएमओ शिवराम, हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश सहित पुलिस जाब्ता मौजूद था।

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