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साक्षरता कार्यक्रम:परिवार साक्षरता नवाचार में बेटियां बनी राेल माॅडल, राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री तक ने की तारीफ

दौसा2 घंटे पहले
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  • जिले में 33 हजार में से अब सिर्फ 4 हजार असाक्षर

दाैसा जिले के माथे से निरक्षर शब्द के कंलक कलंक मिटाने की दिशा में किया नवाचार मील का पत्थर साबित हाेगा। इसमें खासकर बेटियां राेल माॅडल बनकर उभरी हैं, जाे अपने परिवार में माता-पिता के साथ बुजुर्ग दादा-दादी कलंक भी साक्षर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बेटियों की लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि 4 साल के भीतर 33 हजार से घटकर जिले में 4 हजार असाक्षर रह गए हैं, जाे प्रदेश में सबसे कम संख्या है।बेटियां इसी शिद्दत से जुटी रहीं ताे अगले साल तक दाैसा जिला पूर्ण साक्षर हाेने का गाैरव हासिल कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण और गाैरव की बात यह है कि साक्षरता परियाेजना अधिकारी महेश आचार्य की अगुवाई में औपचारिक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016 में नवाचार के ताैर पर परिवार साक्षरता से बेटियों कलंक जाेड़ा गया। इसके परिणाम शानदार रहे, जिसकी मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति तक सराहना करचुके हैं।असाक्षर बुजुर्गाें कलंक समझाना और पढ़ाना बाहरी लाेगाें के लिए आसान नहीं हाेता है। ऐसे में साक्षरता परियाेजना अधिकारी महेश आचार्च ने साक्षरता कार्यक्रम में एक नवाचार किया, जिसके तहत परिवार की बेटियों कलंक जाेड़ा गया। बेटियों कलंक ही घर परिवार के बुजुर्गाें कलंक साक्षर बनाने के लिए प्रेरित और जागरुक किया। इसके सार्थक परिणाम मिले। इसकी चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया भी कर चुकी हैं, जिन्हाेंने 3 साल पूर्व दाैसा में आयाेजित एक समाराेह में नवाचार की खुल कर सराहना की थी।साथ ही कहा था कि दूसरे जिलाें कलंक भी इस तरह के नवाचार कलंक अपनाने की जरुरत है। वहीं राष्ट्रपति भवन से भी बेटियों कलंक बुलाया आया था, जिन्हाेंने साक्षरता नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बेटियों के काम की तारीफ करते हुए हाैंसला अफजाई की थी। बेटियों की मेहनत का ही फल है कि प्रदेश में सबसे कम (4 हजार) असाक्षर अब दाैसा में है, जबकि राजधानी जयपुर में भी 20 हजार से अधिक असाक्षर है। इसका पूरा श्रेय साक्षरता परियाेजना अधिकारी महेश आचार्य और उनकी टीम कलंक जाता है।बेटियाें की मेहनत ने ही दिलाई नई पहचान साक्षरता कार्यक्रम अपने ढर्रे पर चल रहा था। ऐसे में नवाचार के ताैर पर परिवार साक्षरता संकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे विशेष रूप से बेटियों कलंक जाेड़ा गया। बेटियों से रूबरू हाेकर उन्हें समझाया कि शादी हाेने पर आप ससुराल चली जाएंगी, लेकिन क्या आप चाएंगी कि परिवार में बुजुर्ग अनपढ़ ही रहें। इस तरह की समझाइश महत्वपूर्ण साबित हुई। वर्ष 2016 में शुरू किए नवाचार के सार्थक परिणाम मिले। चार साल पहले तक जिले में 33 हजार असाक्षर थे, लेकिन बेटियों की मेहनत का परिणाम है कि अब जिले में सिर्फ 4 हजार ही असाक्षर है। प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे कम है, जाे दाैसा के लिए गाैरव की बात है।-महेश आचार्य, साक्षरता परियाेजना अधिकारी

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