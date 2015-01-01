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आक्रोश:पटवारी से मारपीट करने वाले की गिफ्तारी न होने से नाराजगी

दौसा2 घंटे पहले
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  • चुनाव शाखा में पटवारी के साथ हुई थी मारपीट, कर्मचारियों ने गुस्सा जताकर एसडीएम को दिया ज्ञापन

चुनाव शाखा में कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध जताकर कार्रवाई की मांग के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम कोज्ञापन सौंपा।कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। उन्होंने एसडीएम के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि चुनाव शाखा में 10 नवंबर को नगर परिषद मतदाता सूची के लिए आवेदन पत्रों को जमा करते समय पटवारी पंकज कुमार मीणा के साथ मारपीट की व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने व पत्रावली फाड़ने का मामला दर्ज कराने के बावजूद अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री महेश शर्मा, उप महामंत्री हेमंत कुमार त्रिवेदी, कैलाश सिंह चौधरी, अरुण कुमार वशिष्ठ, कालूराम, अनूप कुमार, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार, महेश अवाना, कृष्णकुमार, बाबूलाल, मनीष कुमार सैनी, लखन कुमार मीणा, प्रकाशचंद्र शर्मा, कमलेश कुमार प्रजापत, सागर मल, रोहित कुमार शर्मा, राजेंद्र बैरवा, रामकेश योगी, दिनेश कुमार शर्मा आदि मौजूद थे।

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