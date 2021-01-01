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निधि संकलन का शुभारंभ:दौसा व महवा में निकाली भगवा रैलियां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन का शुभारंभ

दौसा3 घंटे पहले
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  • जगह-जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत

देवनगरी में रविवार को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के बैनर तले भगवा वाहन रैली निकाली गई। राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि संकलन की शुरुआत भगवा वाहन रैली निकाली। रैली सुबह सहज नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुप्तेश्वर रोड, शिक्षक कॉलोनी, आनंद शर्मा स्कूल, पीलू वाले बालाजी, हलवाई बाजार, पुराना खादी भंडार, पंसारेट बाजार, गांधी चौक, पुराना अनाज बाजार, फलसे वाले बालाजी, रामकरण जोशी स्कूल, लालसोट रोड, पंचायत समिति, सुंदर दास मार्ग, दुर्गा मंदिर, रोड स्टेशन रोड, मान गंज, नया कटला, गांधी सर्किल होते हुए सोमनाथ मंदिर में जाकर संपन्न हुई।रैली में कार्यकर्ता भगवा पताका वाहनों पर लगाकर भगवा पट्टी गले में लगाए हुए थे। जय श्रीराम के नारों के बीच लोगों ने जगह जगह उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समापन के अवसर पर विभाग प्रचारक मुकेश कुमार ने कहा कि देश के प्रत्येक निवासी से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि लेकर अयोध्या धाम पहुंचानी है। समर्पण अभियान समिति के प्रमुख महावीर प्रसाद, जिला मंत्री परमानंद, योगेश गोठड़ा, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के विभाग मंत्री रोहित, नगर कार्यवाह आनंद तिवारी, सह नगर कार्यवाह सोनू गुप्ता, श्याम नाटाणी, पिंटू सैनी, जिला संचालक भगवान सहाय सैनी, पंडित राधेश्याम शर्मा, वृद्धि चंद महावर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता थे।महवा| श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के बैनर तले भगवा वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान शहर में श्री राम के जयकारे गूंज उठे। श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर में जारी निधि संकलन को लेकर निकाली गई भगवा वाहन रैली पंचायत समिति के सामने से शुरू होकर सैनी मोहल्ला, भरतपुर रोड, मुख्य बाजार, पुरानी तहसील रोड, पाराशर मोहल्ला होते हुए हिंडौन रोड स्थित विवेकानंद सर्किल पर जाकर संपन्न हुई। जिसमे समिति के सभी युवा कार्यकर्ता भगवा पताका अपने वाहनों में लगाकर भगवा पट्टी गले में लगाए हुए थे। जय श्री राम के नारों के साथ जगह जगह पर उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वाहन रैली में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान समिति के गो पुत्र अवधेश अवस्थी, खेम सिंह गुर्जर, खेमचंद केवाडिया, हेमेंद्र तिवारी, गौरव सोनी, विनोद सिंह जादौन, मनोज गुर्जर, नरेंद्र सिंह, हेमेंद्र तिवाड़ी, राजेश गुर्जर, रामनरेश शर्मा, राजीव गुर्जर, उदय भानु सालमपुर, राजकुमार अवस्थी, सतीश सोनी, दामो साहू सहित सैकड़ों हिंदूवादी संगठनों के युवा व वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित थे।सिकंदरा में 4.31 लाख रुपए एकत्र सिकंदरा| श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर हुई बैठक में 4 लाख 31 हजार से अधिक की राशि एकत्रित हुई।बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर के प्रांत प्रचारक डॉ.शैलेन्द्र सिंह,सवाई माधोपुर विभाग प्रचारक मुकेश कुमार, जिला संघचालक भगवान सहाय सैनी, डॉ. धर्मसिंह मीणा, विभाग प्रचार प्रमुख परमानन्द शर्मा, संत सीताराम ने अपनी स्वेच्छानुसार समर्पण राशि की घोषणा करने वाले पूर्व जिला महामंत्री भाजपा ओमप्रकाश सैनी के 1लाख 51 हजार, रामसिंह बासड़ा व सिकंदरा भाजपा मण्डल अध्यक्ष विश्वंभर बासड़ा के 1 लाख 11हजार सहित अन्य सहयोग करने वालो का सम्मान किया। इस दौरान कुल 4 लाख 31हजार320 रुपये राममंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि का सहयोग मिला।

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