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सरपंच व पीईओ में परस्पर मामले दर्ज:मंडावर में सरपंच व पीईओ ने एक दूसरे के खिलाफ कराए मामले दर्ज

दौसा2 घंटे पहले
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मंडावर यहां पंचायत समिति महवा के सहायक विकास अधिकारी ने सरपंच के देवर व सरपंच ने अधिकारी के खिलाफ़ परस्पर मामले दर्ज कराए है। थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी रूपनारायण मीणा ने मामला दर्ज कराया कि बीडीओ के आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत मंडावर के आईटी केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचा जहां ग्राम पंचायत कार्यालय पर सरपंच सरिता नारेड़ा व ग्राम विकास अधिकारी नहीं थे और सरपंच का देवर अशोक व कुछ वर्ड पंच सरपंच की टेबल के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। जहां उनके द्वारा परिचय देने के बावजूद देवर ने उन्हें वार्ड पंचों के साथ बैठने के लिए कहकर उनसे गाली गलौज व अभद्रता की।इसी प्रकार ग्राम पंचायत सरपंच सरिता नारेड़ा ने मामला दर्ज करवाया कि वे वार्ड पंचों के साथ फरियादियों की जन समस्या सुन रही थी। इस दौरान अचानक पंचायत समिति महवा में कार्यरत रूपनारायण मीणा आया और मेरी कुर्सी में ठोकर मारकर गाली- गलौच कर अभद्रता करने लगे। जबकि पूर्व में उन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया और मारपीट करने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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