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रक्तदान:जरूरतमंद को रक्तदान कर बचाया जीवन

दौसा2 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को रक्तदान कर सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की है। डेमोक्रेटिक आदि किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश धामाणी पुरोहितोकाबास की पहल पर युवाओं ने किया से जिला अस्पताल में रक्तदान रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज नीरू के हीमोग्लोबिन की कमी रहने की वजह से ब्लड की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने रिश्तेदार हरिओम और उनके साथियों को फोन पर अर्जेंट ब्लड डोनेट करने को कहा। इस पर रामकिशन मीणा झर व दिनेश मीणा बिहारीपुरा अपनी मोटर साइकिल से जिला अस्पताल पहुंचे कर मरीज को ब्लड उपलब्ध कराया। इस अवसर पर रामकिशन ने पहली बार ब्लड डोनेट करके कहा जीवन में व्यक्ति को रक्तदान करना जरूरी है। ओमप्रकाश ने दोनों का ब्लड डोनेट करने पर धन्यवाद कहा कि आगे भी वे टीम तैयार करके हर एक जरूरतमंद लोगों को ब्लड की कमी नहीं आने देंगे। इस अवसर पर कुलदीप, रामकिशन, दिनेश, हरिओम आदि मौजूद थे।खटवा में पीएचसी का उद‌्घाटन आजलालसोट| उपखंड के खटवा ग्राम में नवसृजित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह जानकारी बीसीएमएचओ डॉ धीरज शर्मा ने दी।

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