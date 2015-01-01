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कर्मचारियों से गाली गलौच:मतगणना केंद्र जा रहे नगर परिषद कर्मचारी को रोक कर एसआई ने की गाली गलौच, कार्रवाई की मांग

दौसा5 घंटे पहले
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काेतवाली में सब इंस्पेक्टर ने गांधी तिराहे पर राेककर नगर परिषद कर्मचारियों से गाली गलौच की। सरकारी गाड़ी से कर्मचारी रविवार सुबह गांधी तिराहा हाेते हुए मतगणना स्थल पीजी कालेज जा रहे थे। इस दाैरान सब इंस्पेक्टर ने नगर परिषद की गाड़ी काे गांधी तिराहा पर राेक लिया तथा परिचय देने के बावजूद उन्हें मतगणना केंद्र की ओर जाने नहीं दिया गया। इसके विरोध में नगर परिषद के कर्मचारी कलेक्टर से मिले और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ गाली गलौच व राज काज में बाधा के मामले में ज्ञापन साैंपा। नगर परिषद आयुक्त एवं प्रशासक सुरेंद्र मीणा ने बताया कि रविवार सुबह नगर परिषद अग्निशमन केंद्र के वाहन से केंद्र प्रभारी दिलखुश गुर्जर व चालक राजेंद्र गुर्जर मतगणना केंद्र जा रहे थे। रास्ते में गांधी तिराहा पर सब इंस्पेक्टर रतन सिंह ने सरकारी गाड़ी काे राेक लिया। पूछताछ पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने परिचय दिया और राज काम से मतगणना केंद्र जाने की बात कही। यह वाहन फायर शाखा में उपयोग के लिए अधिकृत है, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाहन पर लगी मल्टी कलर बत्ती काे हटाने की धमकी दी। हालाकि उस समय बत्ती ढकी हुई थी और चालू भी नहीं थी। इसके बावजूद सब इंस्पेक्टर रतन सिंह ने सरकारी गाड़ी पर लगी बत्ती काे नुकसान पहुंचाया और वाहन काे सीज करने की धमकी भी दी। नगर परिषद कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए कलेक्टर काे सब इंस्पेक्टर रतन सिंह के खिलाफ ज्ञापन साैंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध दर्ज कराने वालाें में कमलेश मीणा, अभिषेक मीणा, महेंद्र गुर्जर, पुष्पेंद्र, राजेश, राहुल मल्हाेत्रा, प्रहलाद, सतीश चंद, महेंद्र गुर्जर, ललीता बेनिवाल, अंजू गुर्जर आदि हैं।चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लालसोट|उपखंड के झापदा ग्राम से सुरेश सैनी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा कर दौलतपुरा रोड के पास जोरावर बाग के पास बाड़े में बंधी भैंस को अज्ञात लोग चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि इस मामले को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है।मैं घटना के 15 दिन निकल जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है । उन्होंने पुलिस पुलिस अधीक्षक से मामले पर कार्रवाई की मांग की है।

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