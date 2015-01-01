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कोरोना जागरूकता अभियान:कोरोना जागरूकता अभियान के लिए टाॅस्क फोर्स का गठन

दौसा2 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एक नवीन कैम्पेन कोविड-19 के विरूद्ध अभियान के लिए टाॅस्क फोर्स का गठन किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने बताया कि इसके लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके सदस्य सीएमएचओ बी.के. बजाज, सहायक उपनिरीक्षक तेजसिंह, स्वयंसेवी संस्था रोटरी क्लब के सदस्य विनोद गौड़ एवं पैनल अधिवक्ता जीतेन्द्र मुद्गल को बनाया है। तालुका स्तर पर बांदीकुई, लालसोट, महवा व सिकराय में भी टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा कोविड-19 मरीजों को तुरंत इलाज व काउंसलिंग की सुविधा मुहैया कराना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के फ्रंट ऑफिस में हैल्प डैस्क स्थापित की गई है। इसके लिए कार्यालय के हैल्पलाइन मोबाइल नंबर 8306002114 पर संपर्क किया जा सकता है।

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