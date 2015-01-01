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लापरवाही का मामला:जिले के 86 प्रधानाचार्याें पर 16 सीसीए में चार्ट शीट की तलवार लटकी, छात्रवृत्ति के आवेदन सबमिट करने में लापरवाही का मामला

दौसा2 घंटे पहले
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शाला दर्पण पाेर्टल पर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन प्रधानाचार्याें काे सबमिट करने थे, लेकिन जिले में प्रधानाचार्याें की अनदेखी के कारण 1502 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहे गए। इससे आवेदन सबमिट करने में लापरवाही बरतने वाले 86 प्रधानाचार्याें पर 16 सीसीए में चार्टशीट की तलवार लटक गई है। डीईओ मा. घनश्याम मीणा द्वारा लापरवाह प्रधानाचार्याें काे नाेटिस दिए हैं, जिसका संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देने पर 12 नवंबर काे निदेशक काे कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्याें की सूची भेजी जाएगी।डीईओ मा. घनश्याम मीणा ने बताया कि कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियाें की छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरे गए थे, जिन्हें संबंधित सेकंडरी और सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्याें काे सबमिट करना था। इसके लिए अंतिम तिथि 31अक्टूबर थे, लेकिन प्रधानाचार्याें की लापरवाही के कारण जिले में 1502 विद्यार्थियाें के आवेदन सबमिट नहीं हुए। इसके लिए सीधे ताैर पर प्रधानाचार्य दाेषी हैं, जिनकी लापरवाही का खामियाजा डेढ़ हजार विद्यार्थियाें काे भुगतना पड़ सकता है, यदि सरकार ने आवेदन सबमिट करने के लिए लाॅक नहीं खाेला ताे। डीईओं मा. घनश्याम मीणा ने लापरवाही पर 86 प्रधानाचार्य काे नाेटिस दिए हैं, जिसमें बांदीकुई ब्लाॅक में 10, महवा में 16, दाैसा व लवाण में 9-9 तथा सिकराय व लालसाेट में 21-21 प्रधानाचार्य शामिल हैं। सभी से 11 नवंबर तक जवाब मांगा है।

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