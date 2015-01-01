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श्रद्धा:मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट 24 को खुलेंगे; कोरोना महामारी के कारण 8 माह से बंद हैं पट

दौसाएक घंटा पहले
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मेहंदीपुर बालाजी| आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी दरबार के पट भक्तों के दर्शनों के लिए 24 नवंबर से खुलेंगे।
  • अब सरकारी गाइड लाइन का होगा पालना

वैश्विक महामारी के कारण जिले में 8 माह से बंद हुए विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट कपाट 24 नवंबर से खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट पीयूष सामरिया ने बताया कि घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सचिव के आग्रह पर मंदिर के कपाट 24 नवंबर से खोलने की अनुमति जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि बालाजी मंदिर के कपाट खुलने के समय सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना की जाएगी। मंदिर के समस्त प्रवेश द्वार, निकास एवं कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैंडवाॅश व सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर प्रांगण में पुजारियों, सेवादारों एवं दर्शनार्थियों को चेहरे पर फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मंदिर ट्रस्ट के समस्त पुजारियों एवं सेवादारों तथा स्टाफ की कोविड-19 स्वास्थ्य जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और लोगों के संपर्क आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रैलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स आदि को बार-बार सेनिटाइजेशन किया जाएगा।
नोडल अधिकारी नियुक्त
बालाजी मंदिर के कपाट खोलने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट पीयूष सामरिया ने मंदिर सचिव को समस्त व्यवस्थाओं की सुचारू करने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए एवं उसकी सूचना की एक प्रति कलेक्टर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए साथ ही गृह विभाग के आदेश व चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन की भी पालना करानी होगी।

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