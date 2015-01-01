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गुर्जर आंदोलन का असर:दीपावली की खुशियां फीकी; 13 दिन से इंटरनेट बंद होने से 12 लाख गरीबों को नहीं मिला राशन

दौसा2 घंटे पहले
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  • नवंबर महीने का खाद्यान्न आवंटन और वितरण अटका, 2.70 लाख परिवार प्रभावित

दीपावली त्योहार का महज एक दिन है, लेकिन जिले में 2 लाख 70 हजार 434 परिवारों को नवंबर माह की खाद्य सामग्री नहीं मिली है। हालाकि गुरुवार दोपहर इंटरनेट सेवा चालू हो गई, लेकिन अब एक दिन में लोगों को त्योहार पर खाद्य सामग्री कैसे मिल सकेगी।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में चयनित परिवाराें को नवंबर माह की खाद्य सामग्री एक नवंबर से वितरण की जानी थी, लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण जिले में 14 दिन इंटरनेट सेवा बंद रही। इससे जिले में 2 लाख 70 हजार 434 परिवारों के 12 लाख 32 हजार 803 लोगों को अभी तक नवंबर माह की खाद्य सामग्री नहीं मिली। कई गरीब रसद सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। जिले में प्रति यूनिट दस किलो गेहूं व प्रति राशन कार्ड एक किलो चना दाल वितरित किया जाना है। हालांकि गुरुवार को इंटरनेट सेवा चालू हो गई, लेकिन अब त्योहार पर लोगों को खाद्य सामग्री कैसे मिल सकेगी।

कहां-कितनों को नहीं मिली खाद्य सामग्री

जिले में 2 लाख 70 हजार 434 राशन कार्ड हैं। इन परिवारों के 12 लाख 32 हजार 803 लोगों को नवंबर माह की खाद्य सामग्री नहीं मिली है। दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में 32837 परिवार, बांदीकुई ग्रामीण क्षेत्र में 53089, महवा पंस क्षेत्र में 40280, लवाण में 31393, लालसोट पंस क्षेत्र में 51901, सिकराय में 46073, दौसा शहर में 6998, बांदीकुई शहर में 3494 व लालसोट शहर में 4369 परिवारों को नवंबर माह की खाद्य सामग्री नहीं मिली।

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