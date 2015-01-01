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फिर कोरोना विस्फोट:कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही ; एक दिन में 41 पॉजिटिव, कुल संक्रमित 1981

दौसाएक घंटा पहले
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  • सिकराय में 13, बांदीकुई में 10, दौसा में 9, लालसोट में 7 व महवा में 2 मरीज मिले

जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को एक ही दिन में 41 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1981 हो गया। जिले में सिकराय में 13, बांदीकुई में 10, दौसा में 9, लालसोट में 7 व महवा में 2 काेरोना पॉजिटिव आए हैं।

दौसा में नई मंडी रोड पर 2, शिव कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, खटीकान मोहल्ला, अशोक नगर, सिंडोली, बनियाना व भगलाव में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1981 हो गई। इनमें 1778 मरीज रिकवर हो चुके हैं। जिले में अब 187 एक्टिव केस हैं। इनमें दौसा ब्लॉक में 108, सिकराय व महवा में 18-18, बांदीकुई में 17 व लालसोट ब्लॉक में 16 एक्टिव केस हैं। जयपुर एवं अन्य जिले में 5, जिला चिकित्सालय में 3 व सीएचसी में 1 मरीज भर्ती हैं। 178 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आर. डी. मीणा ने बताया कि शुक्रवार को दौसा ब्लॉक में 15 मरीज रिकवर हो गए। वार्ड में 2 मरीज भर्ती किए हैं। अब वार्ड में 5 मरीज भर्ती हैं।

189 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए : जिले में शुक्रवार को 189 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। कोविड-19 लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि जिला अस्पताल में 62, सिकराय में 47, बांदीकुई में 37, लालसोट में 25, महवा में 15 व दौसा ब्लॉक में 3 सैंपल लिए गए। जिले में अब तक 39828 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 39362 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब 466 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है।

जिले में 30 तक बढ़ाई धारा 144
जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 30 नवम्बर की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट पीयूष सामरिया ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से लोगों बचाने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना को मध्य नजर रखते हुए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा आदेश 31 अक्टूबर को निरंतरता प्रदान करते हुए 30 नवम्बर की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। उन्होंने जिले में रहने वाले लोगों व बाहर से प्रवेश करने
वाले व्यक्तियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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