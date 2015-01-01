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बैठक:राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सैशन न्यायाधीश ने ली अधिकारियों की बैठक

दौसा17 मिनट पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसम्बर को ऑनलाईन व ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विवादों का राजीनामे से निबटाराकराया जाएगा।प्राधिकरणकी सचिव एवं एडीजे रेखा वधवा ने बताया कि ऑनलाईन-ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों में और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में ऑनलाईन लोक अदालत के लिए चैक अनादरण, धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक, भरणपोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद (तलाक को छोडकर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, अन्य सिविल मामले तथा ऑफलाईन के लिए उपरोक्त प्रकरणों के अलवा न्यायालय में लंबित दाण्डिक प्रकृति के ऐसे प्रकरण जो शमनीय हों एवं ऐसे दाण्डिक प्रकरण जो लघु प्रकृति के हों आदि प्रकरणों के संबंध में आयोजित की जाएगी। लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को जिला एवं सैशन न्यायाधीश अनंत भण्डारी की अध्यक्षता में बैंक, बीमा कंपनी, विघुत एवं जल विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बैंक, बीमा, पानी व बिजली से संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन एवं सभी न्यायालयों में लंबित विभागों के प्रकरणों को राजीनामा व समझाईश के द्वारा निस्तारण कराने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश प्रदान किए।

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