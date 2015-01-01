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सराहनीय पहल:जिस स्कूल में पिता पढ़ाते थे, उस स्कूल का बेटाें ने 3 लाख की लागत से बनवाया मुख्य प्रवेश द्वार

दाैसा12 मिनट पहले
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दौसा|पिता की स्मृति में बेटे ने प्रवेश द्वार का किया निर्माण।

शिक्षक पिता इस दुनिया काे 2 साल 8 माह पहले ही छाेड़ कर चले गए थे, लेकिन बेटाें की ख्वाहिश थी कि पिता का नाम जिंदा और अमर रहे। इसके लिए बेटाें ने 3 लाख की लागत से उसी स्कूल में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया, जिसमें उसके पिता पढ़ाते थे। उसी प्रवेश द्वार का महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने उद्घाटन किया।

इस माैके पर मंत्री भूपेश भावुक हाे गए और बाेलीं पिता की स्मृति में इस तरह की साेच रखने वाले बेटे बिरले ही हाेते हैं। लल्लू राम गुर्जर राउप्रावि जहांगीरिया में शिक्षक थे, जिनका सड़क हादसे में 24 मार्च 2018 काे निधन हाे गया। लल्लू राम गुर्जर का स्कूल और विद्यार्थियाें से गहरा लगाव था।

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