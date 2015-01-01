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उनियारा में शोक:छुट्‌टी नहीं मिलने से तनाव में थे थाना प्रभारी, रातभर राेने से बिगड़ी तबीयत

दौसाएक घंटा पहले
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  • होशियार सिंह की मौत से उनियारा में शोक, भरतपुर के उच्चैन थाने में तैनात थे

उनियारा निवासी होशियार सिंह व भरतपुर जिले के उच्चैन थाना प्रभारी की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत होने से कस्बे में शोक की लहर है। उनकी मौत की सूचना गुरुवार सुबह परिजनों के पास पहुंची तो कोहराम मच गया। मृतक होशियार सिंह के पुत्र पुष्पेंद्र सिंह की 25 नवंबर को शादी होने वाली थी एवं 16 नवंबर को सगाई की रस्म में थी, जिसके लिए भरतपुर मुख्यालय पर पुलिस के आला अधिकारियों से छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगाई थी। जिस पर 15 तारीख को छुट्टी मिलने वाली थी मगर शादी से 13 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई।रात को हुई थी फोन पर बातथाना प्रभारी होशियार सिंह ने बीती रात को अपने परिजनों से फोन पर बात की थी एवं बड़ा पुत्र पुष्पेंद्र सिंह से बात होने पर शादी की तैयारी के बारे में जानकारी ली थी ।जिस पर उन्होंने 15 को आने की बात कही थी। मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनका सपना पूरा नहीं होने से पहले ही वह मौत के मुंह में समा गए। होशियार सिंह के बेटे की शादी होने पर उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टी नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन में आ गए थे व रात को खूब रोए, जिसे उनकी तबीयत बिगड़ गई एवं हालत गंभीर होने के कारण भरतपुर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

16 नवंबर को बेटे की सगाई की रस्म थी, 25 को थी शादी, घर आना चाहते थे

1 माह पहले ही उच्चैन में चार्ज लिया थावार्ड नंबर 13 उनियारा निवासी थाना प्रभारी होशियार सिंह सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा खंडार सहित कई स्थानों में ड्यूटी दे चुके हैं एवं भरतपुर जिले के उच्चैन पुलिस थाना में 1 महीने पहले ही चार्ज लिया था। बीती रात को अचानक तबीयत खराब होने के बाद आज शिविर उनकी मौत की सूचना कस्बे के कई प्रबुद्ध लोगों को मिलने के बाद दीपावली पर्व पर शोक की लहर फैल गई। सूचना मिलने पर उनके परिचित सुबह से ही घर के बाहर सांत्वना देने घर पहुंच गए।

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