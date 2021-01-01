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औचक निरीक्षण:सहायक निदेशक सहित अधिकारियों की टीम ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण

दौसा4 घंटे पहले
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सहायक निदेशक राजीव शर्मा सहायक परियोजना समन्वयक रंगलाल मीणा कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र सोनी सहित अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र में संचालित माध्यमिक सीनियर माध्यमिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस्माइल टू कार्यक्रम की प्रगति के बारे में अध्यापकों से रूबरू होकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने s.o.p. संचालन 6 से 8 तक कक्षाएं खुलने से पूर्व की तैयारी बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम की स्थिति परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए किए गए प्रयास शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कार्यपुस्तिका वितरण ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण एबीएल कक्षा कक्षों के निर्माण समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र संचालन निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण फिट इंडिया कार्यक्रम की गतिविधियां शाला सिद्धि पोर्टल की फीडिंग शाला दर्पण रैकिंग के बिंदुओं फीडिंग का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहायक निदेशक राजीव शर्मा ने प्रधानाचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र सोनी सहित अध्यापक मौजूद थे ।

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