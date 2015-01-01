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तैनात रहेगी 15 टीमें:बिजली गुल होते ही तुरंत पहुंचेगी टीम, तैनात रहेगी 15 टीमें

दौसा2 घंटे पहले
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दीपावली पर बिजली व्यवस्था के लिए निगम के एईएन कार्यालय स्तर पर लाइन पार्टियां तैनात रहेंगी। दाैसा शहर में 15 टीमें तैनात रहेंगी। बिजली गुल होने पर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचेगी और निराकरण कर विद्युत सप्लाई चालू करेगी।जिले में एईएन कार्यालय स्तर पर एक ट्रक (लिफ्टर) व एक जीप मय लाइन पार्टी के रहेगी। ट्रक में ट्रांसफार्मर सामान के साथ उपलब्ध रहेंगे। विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आने पर बिजलीकर्मियों की टीम पहुंचेगी और बिजली सप्लाई चालू करेगी। ट्रांसफार्मर जलने भी बदला जा सकेगा। एसई आर. के. मीणा ने बताया कि 13 नवंबर से 15 नवंबर तक शाम 6 से रात 11 बजे तक अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। प्रत्येक ड्यूटी अधिकारी हर एक घंटे में विद्युत व्यवस्था आपूर्ति व व्यवधान के बारे में वृत कंट्रोल कक्ष के टेलीफोन नंबर पर सूचना देंगे। अधिकारी मोबाइल तुरंत रिसीव करेंगे व समस्या का समाधान करेंगे।इन अधिकारियों की लगाई डयूटी : निगम के एसई आर. के मीणा ने बताया कि एक्सईएन बी.एल.मीणा को 220 के जीएसएस दौसा, प्रावेदिक सहायक जी. पी. मीणा को वृत्त नियंत्रण कक्ष, जेईएन पवन माहेश्वरी को उपभोक्ता शिकायत निवारण (80 नं.), एईएन रामनरेश मीणा को उपभोक्ता शिकायत निवारण (60 नं.), भांडारेज जेईएन रामकेश सैनी को 33 केवी जीएसएस कलेक्ट्रेट, सैंथल एईएन मनोज गुप्ता व दौसा जेईएन मनीष शर्मा को वृत्त नियंत्रण कक्ष दौसा, एईएन कालूराम मीणा का े220 केवी जीएसएस दौसा, जेईएन सुशील कुमार गुर्जर को दौसा शहर की विद्युत सप्लाई का नियंत्रण (80 नं.), लवाण जेईएन आशीष वर्मा को 33 केवी जीएसएस लवाण, नांगल राजावतान एईएन श्रीमन मीणा को 132 केवी जीएसएस नांगल राजावतान, छारेड़ा जेईएन राजेश कुमार मीणा को 33 केवी जीएसएस छारेड़ा, लालसोट एक्सईएन एम. सी. गुप्ता को 220 केवी जीएसएस लालसोट, लालसोट एईएन घनश्याम लाल मीणा व जेईएन उमाशंकर मीणा को 33 केवी जीएसएस लालसोट, लालसोट एईएन राधेश्याम मीणा को 33 केवी जीएसएस डिडवाना, रामगढ़ पचवारा जेईएन रोहित कुमार मीणा को 33 केवी जीएसएस रामगढ़ पचवारा, डिडवाना जेईएन रामनारायण सैनी को 33 केवी जीएसएस राहुवास, बांदीकुई एक्सईएन तेज सिंह भोज व एईएन गुलाब प्रसाद को 132 केवी जीएसएस बांदीकुई, बांदीकुई एईएन कुलदीप सिंह मीणा, एईएन रजत अग्रवाल व जेईएन महावीर सिंह गुर्जर को 33 केवी जीएसएस बांदीकुई, जेईएन जगदीश मीणा को 132 केवी जीएसएस बांदीकुई, जेईएन राहुल कुमार को 33 केवी जीएसएस प्रतापपुरा, जेईएन अजीत सैनी को 33 केवी जीएसएस आभानेरी, बसवा एईएन जी.एस. मीणा व जेईएन योगेश कटारिया को 33 केवी जीएसएस बसवा, जेईएन श्याम सुंदर सैनी को 132 केवी जीएसएस ढिगारिया भीम, सिकराय एईएन कमलेश शर्मा को 220 केवी जीएसएस सिकराय, जेईएन विनोद बैरवा को 33 केवी जीएसएस सिकराय, गंडरावा जेईएन ओमप्रकाश मीणा को 132 केवी जीएसएस निहालपुरा, बालाजी जेईएन मुनिराज मीणा को 33 केवी जीएसएस गुर्जर सीमला, गीजगढ़ एईएन महेंद्र कुमार वर्मा व जेईएन शिव कुमार गोयल को 33 केवी जीएसएस गीजगढ़, सिकंदरा जेईएन रविशंकर महावर को 33 केवी जीएसएस सिकंदरा, महवा एक्सईएन संजय कालरा को 132 केवी जीएसएस महवा, मंडावर एईएन रामचरण मीणा को 220 केवी जीएसएस मंडावर, बालाहेड़ी जेईएन रजनीश चावला को 33 केवी जीएसएस मंडावर, महवा जेईएन रिंकेश मीणा को 33 केवी जीएसएस महवा, हडिया जेईएन हरेंद्र जाटव को 132 केवी जीएसएस मंडावर, खोहरा मुल्ला एईएन बी. एस. मीणा व गहनोली जेईएन कमलेश मीणा को 132 केवी जीएसएस खोहरा मुल्ला, बापी जेईएन रवि कुमार शर्मा को 33 केवी जीएसएस बापी व सैंथल जेईएन लक्ष्मण मीणा को 33 केवी जीएसएस सैंथल पर लगाया है।शहर में तैनात रहेंगी 15 टीमें : दौसा शहर में 15 टीमें बनाई गई हैं। जो बिजली सप्लाई में व्यवधान आने पर तुरंत पहुंचेगी व निराकरण कर सप्लाई चालू करेगी। एईएन रामनरेश मीणा ने बताया कि बिजली गुल होने पर वृत्त कंट्रोल कक्ष के टेलीफोन नंबर 01427-231123, 9413391203, 9413390641, 9413390657 व 9413379386 पर सूचना दे सकते हैं।

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