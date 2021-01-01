पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

श्रमदान:खारी कोठी के युवाओं ने श्मशान घाट में श्रमदान किया

दौसा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खारी कोठी के युवाओं ने रविवार को श्मशान घाट में श्रमदान किया। प्रवीण शर्मा ओर वेदांत शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से शव यात्रा लेकर आने वाले लोगों के पैरो में कांटे चुभते हैं। वहीं कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। पिछली बार एक व्यक्ति पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाने की वजह से उस के पैर में 4 टांके भी लगे। इसे देखते हुए सभी युवाओं ने श्मशान घाट में श्रमदान किया एवं हर महीने श्मशान घाट में श्रमदान करने का संकल्प लिया। श्रमदान में लक्ष्मीकान्त शर्मा , चेतन शर्मा,अंकित शर्मा ,दीपक आदि सहयोग किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser