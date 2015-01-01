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चोरों के हौसले बुलंद:बांदीकुई में चोरों के हौसले बुलंद, मकान से लाखों के जेवरात चोरी

दौसा2 घंटे पहले
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  • मंदिर से चांदी का छत्र व तेल मिल का गल्ला भी ले गए

बांदीकुई शहर में बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक चोरों ने तीन जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इन घटनाओं में चोर सोते हुए लोगों के बीच से लाखों के जेवरात, मंदिर से चांदी का छत्र एवं तेल मिल से 5 हजार रुपयों से भरा गल्ला उठा ले गए। एक साथ तीन जगह चोरी की वारदात होने से लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। शहर के वार्ड नंबर 9 कुटी निवासी प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि बुधवार रात वे अपने परिवार सहित घर में सो रहे थे ।छत पर सीडीओ में दरवाजा नहीं होने से चोर मकान के अंदर आ गए और बक्से में रखे 25 हजार रूपए नकद, दो सोने की अंगूठी, 3 गले के हार, दो सोने की चैन, दो नथ, टीके, 20 चांदी के सिक्के, कड़े सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। उन्होंने बताया कि घटना का पता गुरुवार सुबह बक्सा खुला मिलने पर चला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।तेल मिल से रुपयों से भरा गल्ला भी ले गए चोर शहर के गर्ल्स स्कूल रोड स्थित तेल मिल से बुधवार रात चोर रुपए से भरा गला चुरा कर ले गए। व्यापारी ने बताया कि गल्ले में करीब 5 हजार रुपए थे। घटना के बाद व्यापारी ने इधर उधर जाकर गले को तलाश किया लेकिननहीं मिला।

धोलागढ़ मंदिर से चांदी का छत्र चोरीशहर के राजकीय अस्पताल महिला वार्ड के पास स्थित धोलागढ़ माता मंदिर से चोर चांदी का छत्र चुरा कर ले गए। श्रद्धालुओं ने बताया कि चोरों ने बुधवार शाम को घटना को अंजाम दिया। माताजी की प्रतिमा के ऊपर लगा चांदी का छत्र चोर ले गए। शाम को मंदिर में पूजा अर्चना करने गए श्रद्धालुओं को छात्र दिखाई नहीं देने पर घटना की जानकारी मिली। मामले से पुलिस को भी अवगत कराया गया।लगातार चोरी की घटनाएं, एक का भी खुलासा नहींशहर में लगातार चोरी की घटनाएं होने से लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। मंगलवार रात अज्ञात बदमाश युवक का मोबाइल छीनकर ले गए। इसके बाद बुधवार रात को अलग-अलग जगह चोरी की घटनाएं होने से लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। पुलिस अभी तक किसी भी घटना में शामिल आरोपी को नहीं पकड़ पाई।

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