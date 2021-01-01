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कृषि कानून का विरोध:कृषि कानून के विरोध में दौसा व रामगढ़ पचवारा में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी

दौसा3 घंटे पहले
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किसान आंदोलन के समर्थन में रविवार को छारेड़ा शिव मंदिर पर किसान संगठन की बैठक रामसिंह कसाना की अध्यक्षता में आयोजित हुई।बैठक में किसान विरोधी काले कानून के विरोध में दौसा में होने वाली किसान ट्रेक्टर रैली को लेकर सेक्टर वाइज जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश पायलट स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। किसान रैली को पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी रैली बनाने का आह्वान किया। जुगल आलूदा, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्‍यक्ष सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, बत्तू पापददा, महेंद्र गागड़िया, राजेन्द्र बारवाल, करतार माल,अमरसिंह कलाखो,महादेव मीना, हनुमान सोदावत, विनोद मीना, राजेन्द्र कोल्यावास, प्रह्लाद मीना, राधेश्याम गंगड़िया, भजनी खेड़ा, राधे आलूदा, अमर सिंह घुरैया, जीतेश मीना, बाबूलाल मीना, विवेक शर्मा जोन, रामजीलाल बेजवाड़ी, अमरपाल बेजवाड़ी, रामकिशोर बेजवाड़ी,परसादी मीना सहित पापददा, हापावास, स्यालावास, आलूदा, धरनवास, कालीखाढ, नांगल चांपा, खवारावजी, थूमडी, छारेडा, लाहड़ी का बास, बेजवाड़ी, नांगल राजावतान आदि पंचायतों के सरपंच व किसानों ने आक्रोश जताया।लालसोट| रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर बालाजी गार्डन में विधानसभा क्षेत्र के किसानों की सभा का आयोजन किया गया। किसानों ने हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 4 फरवरी को रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर किसान महापंचायत आयोजित करने व ट्रैक्टर रैली निकाले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर मोहन लाल मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर नारायण लाल मीणा शंकर लाल शर्मा कैलाश चंद शर्मा रामजी लाल मीणा सीताराम मीणा मोहन लाल मीणा हेमराज मीणा अर्जुन लाल मीणा कल्याण पटेल महादेव पटेल अंबा लाल मीणा दिलीप कुमार ओमप्रकाश बैरवा उमेश मीणा मुकेश मीणा एडवोकेट प्रशांत कुमार घनश्याम मीणा लोकेश डोबवाल रामेश्वर बिडोली उमाशंकर मनमोहन मीणा मुकेश मीणा सहित अनेकों लोग मौजूद थे।

सीमला में किसानों की महापंचायत आज, गांवों में जनसंपर्क कर दिया न्योता

मेहंदीपुर| बालाजी के मीन भगवान मंदिर परिसर मे केन्द्र सरकार के कृषि क़ानून के विरोध मे सोमवार को पूर्वी राजस्थान के किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बड़ी तादाद में किसानों के जुटने की उम्मीद है। महापंचायत को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। महापंचायत के लिए तय स्थान मीना सीमला गाव के युवाओं द्वारा साफ़ सफ़ाई व ट्रैक्टरों, जेसीबी की सहायता से मैदान को समतलीकरण कराए जाने के साथ किसानों को बैठने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसे लेकर आयोजन समिति का कहना था कि केन्द्र सरकार के तीन नये कृषि क़ानून के खिलाफ इस महापंचायत का आयोजन किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। रवन सीमला, दीपक सीमला ने बताया कि इस पंचायत मे पूर्वी राजस्थान के करौली, दौसा, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अलवर, सवाईमाधोपुर सहित 21 जिलों सहित अनेक गावो के बड़ी तादाद में किसान इस महापंचायत मे शामिल होंगे। इस दौरान किसानों के मनोरंजन के लिए देशभक्ति गायन का कार्यक्रम होगा मैदान पर टैट, माईक, चाय, पानी टैंकर व्यवस्था सरपंचों की ओर की गई है। महापंचायत मे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान नेता समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे और महापंचायत मे हिस्सा लेकर केन्द्र सरकार से कृषि क़ानून रद्द की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देंगे साथ ही किसान आंदोलन की आगे की रणनीति इसी मंच से तय होगी।सीमला स्थित मीन भगवान मंदिर परिसर में कृषि बिल के विरोध में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को लेकर आयोजन समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है साथ ही महापंचायत में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी को लेकर आसपास के जिलों व गांवों में गाड़ियों में माइक के जरिए किसान महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया गया साथ ही अलग-अलग टोलियों के जरिए पीले चावल बांटकर महापंचायत में आने का न्योता दिया गया। शराब मुक्त अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.एल. ठीकरिया ने करोड़ी, लोटवाडा, नौरंगवाडा, बैजूपाडा, ढिगारिया होते हुए जिले के दर्जनों गावों में किसानों से किसान महापंचायत मे आने की अपील की। उन्होंने किसानों को कृषि बिलों के बारे में बताया।

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