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ट्रेन चलाने की घाेषणा:बिहार के लिए ट्रेन चलाने की घाेषणा, पाेरबंदर-मुज्जफरपुर 13 से चलेगी

दौसा2 दिन पहले
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बिहार के लाेगाें के लिए मुज्जफरपुर से पाेरबंदर के बीच एक ट्रेन चलाने की घाेषणा की गई है, जाे 13 नवंबर काे पाेरबंदर से चलेगी। यात्रियाें के लिए पाेरबंदर ट्रेन दीपावली का गिफ्ट हाेने के साथ-साथ चुनाव परिणाम की मिठाई भी हाेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पाेरबंदर ट्रेन का दाैसा में ठहराव नहीं है, जिले में बांदीकुई में ठहराव है। गाड़ी संख्या 09269 पाेरबंदर-मुज्जफरपुर स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर काे शाम 4:30 बजे पाेरबंदर से चलेगी, जाे दूसरे दिन दाेपहर 2:28 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। मुज्जफरपुर तीसरे दिन 15 नवंबर काे शाम 6:10 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09270 मुज्जफरपुर-पाेरबंदर 16 नवंबर काे मुज्जफरपुर से दाेपहर 3:15 बजे रवाना हाेगी, जाे दूसरे दिन शाम 4:38 बजे बांदीकुई आएगी। पाेरबंदर पहुंचने का समय तीसरे दिन 18 नवंबर काे दाेपहर 3:10 बजे का हाेगा। हालाकि पाेरबंदर ट्रेन का दाैसा स्टेशन पर ठहराव नहीं है, लेकिन बांदीकुई में ठहराव हाेने से दाैसा के लाेग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार व गुजरात से आने-जाने वाले यात्री बांदीकुई पहुुंच गए ताे दाैसा दूर नहीं हाेगा। बांदीकुई उतरने पर यात्रियाें के लिए अपनी निजी गाड़ी से दाैसा और आस-पास पहुंचना आसान हाेगा।

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