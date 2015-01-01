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खतरा- खुले में कचरा:खुले में कचरा परिवहन से संक्रमण लालसोट में खतरा

दौसा12 मिनट पहले
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लालसोट कोरोना संक्रमण को रोकने की सबसे महत्व जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होने के बावजूद भी नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा शहर में गंदगी जनित कचरे को खुले में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जाता है। जिसके कारण वातावरण दूषित होने से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। हालत यह है कि कचरे को तिरपाल से ढक कर ले जाने का प्रावधान होने के बावजूद भी कर्मचारी द्वारा खुले में कचरे का परिवहन किया जाता है । कस्बे के बाशिंदों ने अधिशासी अधिकारी से खुले में कचरा परिवहन प्रतिबंध किए जाने की मांग की है।

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