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बालाजी दरबार में ढोक:यूपी के कानून व न्याय मंत्री पाठक ने बालाजी दरबार में परिवार सहित लगाई ढोक

दौसा2 घंटे पहले
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मेहंदीपुर बालाजी उत्तर प्रदेश केबिनेट के कानून एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने बुधवार को बालाजी महाराज के दर्शन कर मनोती मांगी। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री पाठक बालाजी पहुंचे जहां उन्होंने पत्नी और अन्य परिवारजनों सहित बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर बालाजी महाराज की छप्पनभोग की झांकी के दर्शन कर देश में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। केबिनेट मंत्री पाठक ने बालाजी महाराज की मूर्ति के समक्ष राम स्तुति गाकर दंडवत ढोक लगाई। इसके बाद उन्होंने भैरवजी व प्रेतराज सरकार के भी दर्शन कर मनौती मांगी। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी अजयप्रकाश और लक्ष्मीकांत गुप्ता ने यूपी केबिनेट मंत्री और परिजनों को बालाजी महाराज की विशेष मोदक प्रसादी भेंट की। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने मंत्री पाठक को बताया कि बालाजी मंदिर के नवीनीकरण कार्य के पूरे होने के बाद बालाजी दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को बहुत ही कम समय मे बालाजी महाराज के दर्शन हो सकेंगे। इस दौरान एएसआई योगेश व्यास, चौकी प्रभारी अनूप सिंह मौजूद रहे।

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