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पशु पालक परेशान:टोरडा में पशु चिकित्सक के पद रिक्त बहरावंडा पशु पालक परेशान

दौसा2 घंटे पहले
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ग्राम बहरावंडा व टोरडा में पशु चिकित्सक के पद रिक्त होने से पशु पालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सालभर से ग्राम बहरावंडा में पशु चिकित्सक का पद रिक्त है। जिससे पशुपालकों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। टोरडा में कई सालों से ही पशु चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है। दोनों चिकित्सालय में पशु चिकित्सक का पद रिक्त होने से पशुपालन विभाग की योजनाओं का ग्रामीणों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पशु चिकित्सक लगाने की मांग की है।

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