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कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन:विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया

दौसा4 घंटे पहले
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राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से बुधवार को शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। विद्यार्थी मित्रों ने नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रदेश के 27000 ग्राम पंचायत सहायकों सीधे समायोजन कर नियमित करने की मांग की।जिला अध्यक्ष दिनेश मीणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया है। लेकिन अभी तक सरकार ने अपने वादे पर अमल नहीं किया है। पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के साथ शिक्षा विभाग में बीएलओ, मिड डे मील, शाला दर्पण व अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्य करने पड़ते हैं। इससे पहले 8 साल तक विद्यार्थी मित्र के रुप में शैक्षणिक कार्य भी कर चुके हैं। अब उम्र के इस पड़ाव में नियमित करने के अलावा कोई चारा नहीं है।कलेक्ट्रेट से प्रदर्शन से पूर्व विद्यार्थी मित्रों ने नेहरू गार्डन से रैली निकाली गई। जो गांधी तिराहा, सोमनाथ चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह, तेजराम सैनी, महामंत्री पवन कुमार सैनी, महेंद्र मीणा, गजानंद मीणा, हेम सिंह गुर्जर, रामबाबू शर्मा, सुरेंद्र जांगिड़, अशोक गुर्जर, प्रभु दयाल मीणा, कालूराम मीणा सहित अनेक विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक मौजूद रहे।

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