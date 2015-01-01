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विरोध:पंचायत की बैठक में ग्राम विकास अधिकारी के नहीं आने पर सरपंच सहित वार्ड पंचों ने जताया विरोध

दौसा18 मिनट पहले
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ग्राम पंचायत मलवास मुख्यालय पर दोपहर तक ग्राम विकास अधिकारी के नहीं पहुंचने के चलते सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच सहित पंचायत राज के अधीन आने वाले 5 विभागों के कर्मचारी इंतजार कर वापस लौट गए। अधिकारी के आने की बाट जोह रहे सरपंच उपसरपंच वार्ड पंचों द्वारा विकास अधिकारी लवाण को सूचना दिए जाने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी के पंचायत मुख्यालय पर नहीं पहुंचने पर आखिरकार 2:00 बजे गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के खिलाफ शिथिलता के आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच आशा देवी मीणा उपसरपंच हीरालाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि पंचायत राज के चुनाव संपन्न होने के बाद से ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी नहीं आ रहे हैं पूर्व में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी ने सरपंच के कार्य ग्रहण करते ही अपना स्थानांतरण करवा लिया उसके बाद विकास अधिकारी लवण ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मन मोहित मीणा को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त कर कार्य करने के निर्देश जारी किए गए थे 20 तारीख को ग्राम विकास अधिकारी मन मोहित मीणा कार्य ग्रहण कर वापस घर लौट गए उसके बाद से ही पंचायत मुख्यालय पर ताले लटके हुए हैं जिसके चलते ना तो पंचायत की बैठकर आयोजित हो रही है और ना ही ग्राम विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन।डेढ़ माह में बदले 3 ग्राम विकास अधिकारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त करते कोई बताया कि इसे अधिकारियों की सांठगांठ कहें या फिर शिथिलता डेढ़ माह के अंतराल में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति तो कर दी लेकिन एक भी ग्राम विकास अधिकारी ने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं किया डेढ़ माह से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते ना तो ग्रामीणों के ही कार्य हो रहे हैं और ना ही विकास के नए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। वार्ड पंच सीमा महावर मनोज कुमार अन्य देवी मीणा कल्याणी देवी कौशल्या देवी मूलचंद संतरा देवी नंदनी देवी सहित अंकों लोगों ने रोष जताते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी के नहीं आने के कारण पंचायत मुख्यालय पर विकास के लिए आयोजित होने वाली बैठकें भी नहीं हो पा रही है।लवाण विकास अधिकारी डॉक्टर हरकेश मीणा का कहना है कि पूर्व में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी छुट्टी पर चले गया उसके बाद मन मोहित मीणा को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर लगाया गया था वह उसने भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास आवेदन कर दौसा पंचायत समिति में स्थानांतरण करवा लिया अब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हिंगोटिया ग्राम विकास अधिकारी कमलेश गुप्ता को आदेश जारी कर ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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