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चेतावनी- गुर्जर आंदोलन:चेतावनी : आज सरकार ने मांगें नहीं मानी तो कल से आंदोलन

दौसा2 घंटे पहले
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  • बावनपाड़ा में कर्नल बैसला ने पंच-पटेलों के साथ बैठक कर लिया निर्णय

सिकंदरा आरक्षण की मांग को लेकर पीलूपुरा में चल रहे गुर्जर समाज के आंदोलन को दौसा जिले में शुरू करने को लेकर शनिवार को गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मौजूदगी में बावनपाड़ा में हुई समाज के पंच पटेलों की बैठक में सरकार को रविवार तक का समय देकर मांग नहीं मानने पर सोमवार को बैठक में रूपरेखा तय कर आंदोलन का निर्णय लिया गया। दोपहर करीब 1 बजे बावनपाड़ा पहुंचे कर्नल बैसला ने बंद कमरे में समाज के पंच पटेलों के साथ आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार को 12 घंटे का समय दे रहे हैं। यदि सरकार ने रविवार तक समाज की मांगों को नहीं माना तो सोमवार को बैठक आयोजित कर आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। समाज के नेताओं ने कहा कि सरकार इस बात को जान ले आंदोलन की वह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है,जब इस लड़ाई में पूरा प्रदेश जला था। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग बैकलॉग, शहीदों को मुआवजा व नौकरी की है। सरकार इन पर अमल कर लिखित में दे। गुर्जर नेताओं ने कहा कि समाज अपनी मांगों को लेकर सर्दी के मौसम में ट्रैक पर है और सरकार समस्या समाधान निकालने के स्थान पर परेशान करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। साथ ही आंदोलन से जुड़े युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार टेबल टॉक नहीं होगी और ना ही प्रतिनिधिमंडल जयपुर वार्ता के लिए जाएगा। सरकार पटरी पर ही मांगों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर गुर्जर समाज एकजुट है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामचंद्र खूंटला, गुर्जर नेता हरदेव पावटा, सरपंच श्रवण सूबेदार, रामनाथ बावनपाड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंभर बासड़ा, धारा सिंह बासड़ा, युवा गुर्जर महासभा जिलाध्यक्ष जगमोहन तंवर, देवसेना जिलाध्यक्ष जलसिंह कसाना, हरिसिंह पीलवाल, मानसिंह करीरिया, जगदीश पोसवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

गुर्जरों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है सरकार : हरदेव सिंह

सिकंदरा| गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हरदेव सिंह पावटा ने कहा कि सरकार गुर्जरों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नल बैसला के साथ यहां आए प्रवक्ता हरदेव सिंह ने कहा कि गुर्जर समाज सरकार से प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिसफ़ल व प्रतीक्षारत करीब 4500 पद, बेकलॉग, देवनारायण योजना में स्कूटी, प्रवेश व छात्रवृत्ति में एमबीसी के छात्र-छात्राओं को शामिल करने, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में लगे मुकदमे वापस लेने, 9वी अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के साथ ही शहीदों के परिजनों को नौकरी व मुआवजा की मांग को लेकर रेल की पटरी पर इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत सरकार गुर्जर बाहुल्य जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर परेशान करने में लगी हुई है। साथ ही आरक्षण में सहयोग कर रहे युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दौसा जिले में समाज के लोगों ने सरकार को रविवार तक का समय दिया है। इसके बाद बैठक कर आंदोलन होगा।

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