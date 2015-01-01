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वेबिनार:टेली कम्युनिकेशन स्किल्स पर वेबिनार

दौसा5 घंटे पहले
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दिगंबर इंस्टिट्यूट आफ टैक्नॉलाजी में गुरुवार को टेली कम्युनिकेशन स्किल्स पर वेबिनार का आयोजन किया गया।दिगंबर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में कोविड महामारी के चलते छात्रों को उचित मार्गदर्शन के तहत वेबिनार सीरीज का आयोजन किया। वेबिनार के 5वें सीरीज में रंजना शर्मा ने टेली कम्युनिकेशन स्किल पर विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन दिया। प्राचार्य डाॅ. प्रेमशंकर कौशिक ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें आपके द्वारासही तरीके से प्रस्तुतीकरण करना जरूरी है।जल व स्वच्छता मिशनकी बैठक 21 कोदौसा| जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की प्रथम बैठक 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सचिव एवं एसई रामनिवास मीणा ने बताया कि बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सभी सदस्य व सहयोजित सदस्य भाग लेंगे।

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