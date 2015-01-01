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स्नेह मिलन समारोह:राजपूत समाज के सरपंचों का स्वागत व दीपावली स्नेह मिलन समारोह आज

दौसा2 घंटे पहले
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राजपूत सभा के तत्वावधान में 8 नवंबर को समाज के नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह चावंडेडा ने बताया कि जिले के नव निर्वाचित सरपंच व उप सरपंचों का अभिनंदन व दीपावली स्नेह मिलन समारोह 8 नवंबर दोपहर 1 बजे भवानी सिंह राजपूत छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर करणसिंह, अजयवीर सिं‌ह, बाबूसिंह, आदि ने समाज के नव निर्वाचित सरपंचों व उप सरपंचों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

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