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वीसीआर के नाम परेशान नहीं करें:महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहां गरीबों व किसानों को वीसीआर के नाम परेशान नहीं करें

दौसा4 घंटे पहले
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महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय अघिकारियों की बैठक ली।बैठक में उन्होंने कहा कि सिकराय क्षेत्र में लोगों को समय पर पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, खाद्य सामग्री, रोजगार एव शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो एवं अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लोगों में चेतना जागृत करने के साथ शतप्रतिशत टीकाकरण कराएं। लोगों को समय पर बिजली सप्लाई कराएं। वीसीआर भरने पर नियंत्रण करें ,गरीबों एवं किसानों को वीसीआर के नाम परेशान नही करें तथा अब तक भरी गई वीसीआर का शिविर आयोजित कर तत्परता से निस्तारण कराएं। उन्होंने बकाया कृषि व घरेलू कनेक्शन शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विधायक कोष से स्वीकृत कार्यो को शीघ्रता से चालू कराने तथा किसी प्रकार की रूकावट आती है तो समाधान कराने को कहा। विकास अधिकारियों को निर्देश दिए प्रत्येक राजस्व गांव में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत करें ताकि ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। बैठक में कलेक्टर पीयुष समारिया ने कहा कि जिले में संचालित सभी योजनाओं एवं गतिविधियों का समय पर क्रियान्वयन कराने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शीघ्रता से कार्य करेंगे।

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