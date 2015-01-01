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समापन समारोह का आयोजन:बाल अधिकार सप्ताह के दौरान विजेताओं का सम्मान

दौसा2 घंटे पहले
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बाल अधिकार सप्ताह के समापन पर जिला बाल संरक्षण इकाई व क्राई परियोजना के तत्वाधान में शुक्रवार को राजकीय संप्रेक्षण व किशोर गृह में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल अधिकार सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं खेलकूद, चित्रकला, निबंध, पौधारोपन, गायन आदि में भाग लेने वाले बालकों को पुरस्कार वितरण किया गया।

इस दौरान सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रोहित जैन ने बाल अधिकारों पर प्रकाश डाला साथ ही शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है और शिक्षित समाज ही शिक्षित देश का निर्माण करता है जो देश शिक्षित हैं वही देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर भूख मुक्त बचपन संस्था के पंकज शर्मा, जिला समन्वयक क्राई परियोजना के राजकुमार पालीवाल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति गीता मीणा व सदस्य मुकेश चंद बैरवा, हरिसिंह सैनी, हरिराम गुर्जर, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह राधेश्याम रैगर, चाइल्ड लाइन के सुरेंद्र बोहरा, मनमोहन सिंह राजावत, मनोज शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, दिनेश जोशी आदि उपस्थित थे।

आदर्श ग्राम पंचायतों व बाल मित्र का होगा सम्मान
जिले की समस्त ग्राम पंचायतों पर बाल अधिकारों पर विषेश ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बाल अधिकार के मुद्दों पर चर्चा की गई। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रोहित जैन ने बताया कि बाल मित्र ग्राम पंचायत बनाने के लिए ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें शत प्रतिशत बालक
शिक्षा से जुडे़ हुए हैं, बाल नशा मुक्त हों, बाल विवाह मुक्त हों एवं बाल श्रम मुक्त हों को सम्मानित किया जाएगा।

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