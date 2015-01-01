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हादसे में महिला की मौत:ट्रोले से कुचलकर महिला की मौत, दूसरी घायल

दौसा2 घंटे पहले
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जयपुर रोड बाइपास तिराहे पर शनिवार को ट्रोले ने एक महिला को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में एक अन्य महिला घायल हो गई।पुलिस के अनुसार केशंता देवी बैरवा (52) निवासी पापड़दा व सोना देवी बैरवा निवासी जोशी की कोठी शनिवार को दौसा में मजदूरी करने आई थी। मजदूरी नहीं मिलने पर दोनों वापस घर जा रही थी। जयपुर रोड बाइपास तिराहे पर जयपुर की ओर से अा रहे ट्रेलर ने उनके टक्कर मार दी। ट्रेलर से कुचलने से केशंता देवी की मौके पर ही मौत हो गई व सोना देवी घायल हो गई। पता चलने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। इस पर टोल प्लाजा का पेट्रोलिंग दल व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायल सोना देवी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

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