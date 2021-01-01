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संकष्ट चतुर्थी:संकष्ट चतुर्थी पर महिलाओं ने रखा व्रत, चंद्रमा को अर्घ्य देखकर अमर सुहाग की कामना

दौसा3 घंटे पहले
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संकष्ट चतुर्थी पर रविवार को महिलाओं ने व्रत रखा। महिलाओं ने रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देखकर सुहाग की कामना की। दौसा शहर में महिलाओं ने मंदिरों में जाकर चौथ माता का पूजन किया। व्रत कथा का श्रवण किया तथा दान पुण्य भी किया। सोमनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, ओंकारेश्वर, नेहरू पार्क के पीछे, गुप्तेश्वर, किला सागर, सैंथल मोड़ शिव शक्ति नगर सहित विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने चौथ माता का पूजन किया। इस दौरान मंदिरों में महिलाओं की भीड़ रही। कई महिलाओं ने चतुर्थी व्रत का उद्यापन भी किया। घरों में पकवान बनाए गए। महिलाओं ने रात्रि को चांद देखकर ही व्रत खोला।पापड़दा| मुख्य बाजार स्थित चौथ माता मंदिर में सुबह से शाम तक पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं की भीड़ लगी रही। वृत को लेकर दिन भर यहां आने वाली महिलाओं ने फूल माला, मिठाई, मेवे, फल आदि चढ़ाए।

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